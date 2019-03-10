رئيس برشلونة يزف خبرا سارا لعشاق الفريق بخصوص ميسي

زف جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، خبرا سارا لعشاق الفريق الكتالوني، بإعلانه أن إدارة النادي ستقدم عرضا للأرجنتيني ليونيل ميسي لتمديد عقده.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلها موقع "Football Espana": "ليو يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى العام 2021، وسنجدد له".

وتابع رئيس برشلونة: "ميسي أصبح أقوى أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك من حيث الجانب النفسي.. لديه طموحات للفوز بالألقاب".

وتحدثت وسائل الإعلام في وقت سابق، عن رغبة إدارة البارسا في تمديد عقد الهداف التاريخي لفريقها حتى العام 2023، ويتوقع أن تنطلق المفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد مع بداية الموسم المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد ميسي الحالي 700 مليون يورو، وتنوي إدارة البلوغرانا رفع هذا المبلغ، على الرغم من أن اللاعب الأرجنتيني وصل إلى الـ32 عاما من عمره.

ويقدم "البرغوث" كما هي العادة أداء رائعا هذا الموسم، حيث خاض 25 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 14 هدفا آخرين.

المصدر: matchtv.ru