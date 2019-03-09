مانشستر سيتي يهزم واتفورد ويبتعد عن ليفربول (فيديو)

تغلب فريق مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد (3-1) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين السيتي بالفضل في انتصاره للاعبه رحيم سترلينغ، الذي أحرز ثلاثيته "هاتريك"، في الدقائق (46، 50، 59).

بينما سجل المهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو هدف الضيوف اليتيم، بحلول الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وحقق مانشستر سيتي بذلك انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده بالتالي إلى 74 نقطة، ليبتعد في صدارة البريمير ليغ، بفارق 4 نقاط عن وصيفه ليفربول، الذي سيستضيف فريق بيرنلي، غدا الأحد، على ملعب "الإنفيلد".

في المقابل، تراجع واتفورد إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري، بعد أن تجمد رصيده عند 43 نقطة.

المصدر: RT