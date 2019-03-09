شاهد.. برشلونة يتخطى عقبة ضيفه رايو فاليكانو

أنجز فريق برشلونة مهمته أمام ضيفه رايو فاليكانو، بفوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع المهاجم راوول دي توماس الضيوف في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 24 من بداية اللقاء.

ورد المدافع الكتالوني جيرارد بيكيه بهدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم تقدم برشلونة، بحلول الدقيقة 51، بهدف أحرزه نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، من ضربة جزاء.

واختتم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ثلاثية البلوغرانا، عند الدقيقة 82، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "كامب نو".

ويتربع برشلونة، الذي حقق انتصاره الرابع تواليا، على عرش صدارة الليغا، برصيد 63 نقطة.

بينما مني رايو فاليكانو بالهزيمة السابعة على التوالي، ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "silatv"