ما هو النادي المفضل لصلاح في مصر.. الزمالك أم الأهلي؟ (فيديو)

كشف خالد الغندور اللاعب السابق لنادي الزمالك لكرة القدم، أن النادي المصري الأخير هو المفضل لنجم منتخب الفراعنة محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال الغندور في برنامجه "الزمالك اليوم" أمس: "محمد صلاح كان من أكثر اللاعبين "الزمالكاوية" في المقاولون العرب (ناديه الأسبق)".

وأكد الغندور أن صلاح كان قريبا جدا من الانتقال إلى نادي الزمالك لكن تلك الصفقة لم تتم.

وتدرج صلاح، في فرق الناشئين في نادي المقاولون العرب، قبل أن يبدأ رحلة احترافه في أوروبا عبر بوابة بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنجليزي، وفيورونتينا وروما الإيطاليين، قبل الاستقرار في ليفربول.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح لم يدل قط بأي تصريح حول النادي الذي يفضله بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي.

المصدر: وكالات