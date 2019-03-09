تقارير: غوارديولا اتفق شفهيا مع إدارة يوفنتوس لتدريب الفريق

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن إدارة نادي يوفنتوس اتفقت مع المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، لتدريب فريق "السيدة العجوز" انطلاقا من الموسم المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير لويدجي غويلبا لـ " Radio CRC" خلال بث مباشر: "تلقيت معلومات تفيد بأن غوارديولا قد اتفق شفهيا مع يوفنتوس لتولي مسؤولية تدريب الفريق انطلاقا من الموسم المقبل بعقد يمتد لأربع سنوات".

وكان غويلبا أول من سرب الصيف الماضي خبر إمكانية انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، وهو ما حدث بالفعل.

وتحدثت تقارير إعلامية في الفترة الأخيرة عن أن هذا الموسم سيكون الأخير لماسيميليانو أليغري، على رأس الإدارة الفنية لـ"اليوفي".

تجدر الإشارة إلى أن غوارديولا يشرف حاليا على تدريب مانشستر سيتي، وقاد الفريق للفوز بأربعة ألقاب، منها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

المصدر: matchtv.ru