حركة سيميوني "المشينة" تكلفه 20 ألف يورو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فرض عقوبات على فريقي أتلتيكو ​​مدريد ويوفنتوس (2-0)، بعد لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم 20 فبراير الماضي، ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، غرامة مالية على المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بمبلغ قدره 20 ألف يورو، على خلفية الحركة المُشينة، التي قام بها بعد هدف فريقه أتلتيكو مدريد الأول في مرمى يوفنتوس، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة مدريد.

وتجنب المدرب الأرجنتيني عقوبة الإيقاف، وسيكون بالتالي بإمكانه قيادة فريقه في مباراة الإياب، التي ستقام على أرض يوفنتوس.

كما غرمت لجنة الانضباط في (يويفا) فريق أتلتيكو مدريد بمبلغ قدره ​​38 ألف يورو، بسبب إغلاق السلالم وإلقاء أشياء على الملعب وسلوك مدربه.

أما فريق يوفنتوس فقد فرضت عليه غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، بسبب سلوك مدربه ماسيميليانو أليغري، الذي تسبب في تأخير لعب الكرة.

يذكر أن مباراة الإياب بين يوفنتوس وضيفه أتلتيكو ​​مدريد، ستقام يوم الثلاثاء المقابل، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في مدينة تورينو الإيطالية.

المصدر: "matchtv.ru"