الرميثي يعلن رسميا انطلاق حملته لرئاسة الاتحاد الآسيوي

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، محمد خلفان الرميثي، اليوم الخميس، رسميا انطلاق حملته الانتخابية لمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معتبرا أن وقت التغيير قد حان.

وعرض الرميثي الخطوط العريضة لبرنامجه تحت شعار "من أجل كرة قدم عادلة، والذي يشمل ضمان استقلالية الاتحادات الوطنية، ودعم كل منها بمليوني دولار سنويا، وتعزيز كرة القدم النسائية في القارة.

واعتبر القائد السابق لشرطة أبوظبي، في حفل أقيم في متحف اللوفر أبوظبي، أن كرة القدم في آسيا تفشل، وأن السلطة تم استغلالها عكس مصالح شعوب القارة.

وقال الرميثي: "آسيا تستحق أفضل، الآن حان وقت التغيير، حان وقت التعامل مع الممارسات الخاطئة مع أخطاء الماضي".

وأضاف: "اليوم لدينا فرصة لكتابة التاريخ"، متحدثا عن إطلاق مسابقات قارية جديدة على صعيد الأندية، وأخرى مخصصة للنساء والناشئين، وتخصيص 320 مليون دولار لدعم الاتحادات الآسيوية بالاستثمارات والتطوير في كرة القدم خلال 4 أعوام".

وشدد الرميثي على أنه في حال انتخابه وعدم تمكنه من البدء بتحقيق ما وعد به، سيقوم بالتنحي عن منصبه.

وتسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الترشيحات التالية لمنصب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس: الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة (البحرين)، والسيد سعود عبد العزيز المهندي (قطر) ومحمد خلفان مطر سعيد الرميثي (الإمارات).

وكان الاتحاد الآسيوي، قد أبلغ الاتحادات الوطنية الأعضاء بتاريخ 31 أكتوبر 2018، بأن انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي للدورة (2019-2023)، سوف تقام خلال الاجتماع الـ 29 للجمعية العمومية، الذي سيعقد يوم 6 أبريل 2019، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومنحت الاتحادات الوطنية الأعضاء مهلة انتهت منتصف ليلة 6 ديسمبر الماضي، من أجل تقديم الترشيحات بحسب متطلبات النظام الأساسي (نسخة عام 2018) والنظام الانتخابي في الاتحاد (نسخة عام 2018).

المصدر: وكالات