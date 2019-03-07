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لوبيتيغي يرفع دعوى قضائية على ريال مدريد

الرياضة

لوبيتيغي يرفع دعوى قضائية على ريال مدريد
Reuters
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لجأ مدرب ريال مدريد السابق، الإسباني جوليان لوبيتيغي، إلى القضاء للحصول على تعويض من الفريق الملكي بسبب فسخ عقده.

وقالت صحيفة "AS" الإسبانية نقلا عن "Onda Cero" أن جوليان لوبيتيغي يطالب ريال مدريد بدفع 28 مليون يورو، وهو المبلغ الذي كان من المفترض أن يتقاضاه المدرب بموجب شروط عقده المبرم في صيف عام 2018، لمدة ثلاث سنوات.

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وأقيل جوليان لوبيتيغي من منصب المدير الفني للفريق الملكي في نهاية أكتوبر 2018، وعين الأرجنتيني سانتياغو سولاري خلفا له.

يذكر أن ريال مدريد خرج من دوري أبطال أوروبا، على يد أياكس أمستردام الهولندي، إثر هزيمته أمامه (1-4) في عقر داره، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أسبوع من خروجه من مسابقة كأس ملك إسبانيا، على يد غريمه التقليدي برشلونة.

المصدر: "matchtv.ru"

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