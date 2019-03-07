شاهد.. جوهرة العراق يسجل هدفا "مارادونيا"

أشعل مهند علي "ميمي" لاعب الشرطة العراقي، مواقع التواصل الاجتماعي، بإحرازه هدفا "مارادونيا" في شباك النفط، خلال مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة من الدوري المحلي لكرة القدم.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة من منتصف الملعب، قادها "ميمي" صاحب الـ18 عاما، الذي راوغ ثلاثة مدافعين واحدا تلو الآخر، قبل أن ينفرد بحارس نادي النفط، ويضع الكرة على يساره، مسجلا هدفا عالميا.

وأعاد الهدف الذي سجله النجم العراقي الصاعد، إلى الأذهان ما قام به النجم الأسطوري للكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.

وانتهت المواجهة بفوز الشرطة بهدفين دون رد، ليعزز موقعه في صدارة الدوري العراقي برصيد 47 نقطة.

المصدر: تويتر