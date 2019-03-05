شاهد.. رباعية الأهلي في شباك بتروجيت

واصل نادي الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوز ساحق على ضيفه بتروجيت (4-0)، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري.

وسجل رباعية المارد الأحمر كل من، جونيور أجاي، ومروان محسن، وجيرالدو، وكريم نيدفيد، في الدقائق (8، 31، 69، 75) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد "بترو سبورت" بالقاهرة.

وحقق الأهلي، حامل اللقب، انتصاره التاسع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة (من 22 مباراة)، ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط بينه وبين المتصدر الزمالك، الذي لعب 20 مباراة.

بينما مني بتروجيت بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الرابع عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"