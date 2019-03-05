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آل الشيخ يقاضي 23 مصريا

الرياضة

آل الشيخ يقاضي 23 مصريا
AFP FAYEZ NURELDINE
آل الشيخ يقاضي 23 مصريا
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تقدم المستشار السعودي تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري، ببلاغ للنيابة العامة المصرية ضد عدد من الأشخاص اتهمهم بالسب والقذف والإساءة للعلاقات المصرية السعودية.

وتضمن البلاغ قائمة بأسماء 23 شخصا قاموا عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتعليق أو التفاعل بعبارات اعتبرها آل الشيخ غير لائقة وسبا وقذفا في حقه، وأورد في البلاغ عددا من العبارات التي تضمنتها التعليقات والتفاعلات منسوبة لأصحابها.

يذكر أن صفحة تركي آل الشيخ في موقع فيسبوك يتابعها الآلاف من الرواد، الذين يتفاعلون بشكل إيجابي أو سلبي مع كل تغريدة ينشرها المستشار السعودي.

المصدر: وكالات

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