بالفيديو.. وفاة لاعب غابوني في أرض الملعب

توفي لاعب نادي أكاندا الغابوني لكرة القدم، هيرمان تسينغا، خلال مباراة فريقه أمام ميسيل في الدوري الغابوني، بعد دقائق من احتفاله بهدف زميله روماريك روجومبي.

وسقط تسينغا بشكل مفاجئ في الدقيقة 23 من مباراة المجموعة الأولى للدوري المحلي، وأوقفت المباراة بعد وفاة اللاعب.

وذكر موقع "أفريكا نيوز" أن اللاعب خضع لمحاولة إنعاش قلب من قبل طبيب الفريق على أرض الملعب، بيد أن سيارة الإسعاف التي نقلته لم تكن تحتوي على جهاز تنظيم ضربات القلب، أو قناع أكسجين.

ونقل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، إلى مستشفى أويندو في عربة إسعاف، وتم إعلان وفاته بشكل رسمي بعد أن فشلت محاولات إنقاذه.

المصدر: وكالات