بالفيديو.. تحت أي ضغط تنفجر كرة القدم؟

أجرى موقع قناة "hydraulicpresschannel" المتخصص بقياس تحمل الأشياء ضغط المكابس الهيدروليكية، تجربة لقياس درجة ضغط الوزن المؤدي إلى انفجار كرة قدم.

وتبين في الفيديو المنشور على حساب القناة في موقع "إنستغرام"، أن كرة القدم تحملت ضغطا بلغ نحو 1000 كلغ قبل أن تنفجر.

يذكر أن كرة القدم تصنع من الجلد أو مواد أخرى مماثلة، وحاليا يتم استخدام المواد التركيبية فقط.

ولا يزيد محيط الكرة عن 70 سم (28 بوصة)، ولا يقل عن 68 سم (27 بوصة). والقياسي العادي للكرة (الإنجليزي) هو 5.

وزن الكرة قبيل بداية المباراة (وهي جافة)، يتراوح بين (410 و450) غرام، أي (14-16 أوقية).

ويتراوح ضغط الهواء في الكرة بين (0.6 و1.1) ضغط جوي، أي (من 600 إلى 1100 غرام/ سنتيمتر مربع) على مستوى سطح البحر.

المصدر: "instagram/hydraulicpresschannel"