تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة
AFP FAYEZ NURELDINE
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أعلن نادي الوحدة السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز المصري، أصبح رئيسا فخريا ورئيس هيئة أعضاء الشرف للنادي.
تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً لنادي #الوحدة— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) 4 марта 2019 г.
ورئيس هيئة أعضاء الشرف ..@Turki_alalshikh#ابو_ناصر_رئيس_الوحدة_الفخريpic.twitter.com/gpuIeCbBnP
وكتب نادي الوحدة تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "خبر عاجل .. وها هو الحلم يتحقق".
خبر عاجل .. وها هو الحلم يتحقق ..#الوحدة— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) 4 марта 2019 г.
كما نشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بيانا لإدارة نادي الوحدة جاء فيه:
المصدر: "twitter/alwehdaclub1/facebook/Turkialalshik"
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