تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة

أعلن نادي الوحدة السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز المصري، أصبح رئيسا فخريا ورئيس هيئة أعضاء الشرف للنادي.

وكتب نادي الوحدة تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "خبر عاجل .. وها هو الحلم يتحقق".

خبر عاجل .. وها هو الحلم يتحقق ..#الوحدة — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) 4 марта 2019 г.

كما نشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بيانا لإدارة نادي الوحدة جاء فيه:

المصدر: "twitter/alwehdaclub1/facebook/Turkialalshik"