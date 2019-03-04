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تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة

الرياضة

تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة
AFP FAYEZ NURELDINE
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أعلن نادي الوحدة السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز المصري، أصبح رئيسا فخريا ورئيس هيئة أعضاء الشرف للنادي.

وكتب نادي الوحدة تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "خبر عاجل .. وها هو الحلم يتحقق".

كما نشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بيانا لإدارة نادي الوحدة جاء فيه:

 

المصدر: "twitter/alwehdaclub1/facebook/Turkialalshik"

  

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