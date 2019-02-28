شاهد هدف ماني العالمي الذي حمل رقما مميزا في البريميرليغ

ساهم نجم ليفربول ساديو ماني، في فوز فريقه ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة، من خلال تسجيله هدفين، الأربعاء، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق السنغالي بتسجيل هدف فريقه الأول عند الدقيقة التاسعة قبل أن يعود عند الدقيقة 20، ويسدد الكرة بطريقة رائعة بالكعب، ليسجل الهدف الثاني له و للريدز في شباك واتفورد.

ووصل ماني إلى هدفه رقم 14 في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وهو أعلى عدد من الأهداف يبلغه السنغالي في موسم واحد بالبريميرليغ.

وشارك ماني في 8 أهداف خلال 5 مباريات أمام واتفورد بقميص ليفربول، حيث أحرز 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، حسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ويحتل ماني المركز الخامس على لائحة هدافي المسابقة متخلفا عن المتصدر سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بفارق 4 أهداف، ومقلصا الفارق عن زميله النجم المصري محمد صلاح إلى ثلاثة أهداف فقط.

المصدر: وكالات