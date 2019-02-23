مفاجأة في بطولة دبي (فيديو)
فجرت اللاعبة السويسرية بيلندا بنشيتش مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، على حساب النجمة التشيكية بيترا كفيتوفا.
وتمكنت اللاعبة السويسرية من الفوز على النجمة التشيكية، المصنفة ثانية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(1-6) و(6-2)، في المباراة النهائية، التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و45 دقيقة.
She did it!— WTA (@WTA) 23 февраля 2019 г.
🇨🇭@BelindaBencic, the #DDFTennis trophy is yours! 🏆
She overpowered Kvitova by
6-3, 1-6, 6-2. pic.twitter.com/FmsYFNNe12
Keep you promise!@BelindaBencic wants to go skydiving 😎#DDFTennispic.twitter.com/8Gn6FqDlCx— WTA (@WTA) 23 февраля 2019 г.
وأحرزت بيلندا بنشيتش (21 عاما) بذلك باكورة ألقابها في الموسم الحالي، والثالث خلال مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.
Smiles and fireworks for @BelindaBencic 🤩#DDFTennispic.twitter.com/TzhMrQuPRh— WTA (@WTA) 23 февраля 2019 г.
المصدر: "twitter/WTA"