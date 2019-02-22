لقب دبي بين كفيتوفا وبنشيتش (فيديو)

انحصر لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، بين اللاعبتين التشيكية بيترا كفيتوفا والسويسرية بيلندا بنشيتش.

وجاء تأهل النجمة التشيكية، المصنفة ثانية، على حساب التايوانية سو وي هسي، إثر تغلبها عليها بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-2) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي.

"I didn't expect myself playing in the final of this tournament, to be honest!"



😲 @Petra_Kvitovapic.twitter.com/YsWABIZSXD — WTA (@WTA) 22 февраля 2019 г.

بينما فازت بيلندا بنشيتش على الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة سادسة، بمجموعتين لواحدة أيضا، بواقع: (2-6) و(6-3) و(7-6).

"I feel like I'm playing better when I'm 3-5 so I should try the next match as well." 😂@BelindaBencic speaks after her big win at @DDFTennis! pic.twitter.com/pGTycyqUme — WTA (@WTA) 22 февраля 2019 г.

المصدر: "twitter/WTA"