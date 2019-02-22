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لقب دبي بين كفيتوفا وبنشيتش (فيديو)

الرياضة

لقب دبي بين كفيتوفا وبنشيتش (فيديو)
Globallookpress
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انحصر لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، في الإمارات، بين اللاعبتين التشيكية بيترا كفيتوفا والسويسرية بيلندا بنشيتش.

وجاء تأهل النجمة التشيكية، المصنفة ثانية، على حساب التايوانية سو وي هسي، إثر تغلبها عليها بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-2) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي.

بينما فازت بيلندا بنشيتش على الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة سادسة، بمجموعتين لواحدة أيضا، بواقع: (2-6) و(6-3) و(7-6).

 

المصدر: "twitter/WTA" 

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