صلاح يكشف عن حلمه ولقبه قبل مواجهة الشياطين الحمر

صرح النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول، بأنه يحلم بالتتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأن هذا الأسبوع سيكون حاسما وخاصة مواجهة مانشستر يونايتد.

وقال الفرعون صلاح، في حوار صحفي، اليوم الجمعة، مع شبكة "سكاي سبورت": "هذا الموسم أصعب بالنسبة لي من الموسم الماضي، لكني أعتقد أن هناك سوء تفاهم في طريقة حكم الناس، ولا أحب ذلك كثيرا، ولا أهتم كثيرا، في نهاية الأمر نحن نتصدر الدوري، وأنا أحاول مساعدة الفريق للفوز بالمباريات، وما زلت متصدرا لقائمة هدافي البريميرليغ".

وأضاف النجم المصري "بالنسبة لي الاستمتاع كاف، في نهاية اليوم هناك هدف في رأسك وحلم وهو تحقيق الدوري الإنجليزي، قلت ذلك عندما آتيت منذ عامين، حلمي هو التتويج بالدوري الإنجليزي".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد بعد غد الأحد، قال هداف الريدز: "سيكون أسبوعا مهما، إذا فزنا بثلاث مباريات، وكنا في صدارة الجدول سيكون شيء كبير لنا".

واضاف: "مانشستر يونايتد مختلف الآن لأنهم فازوا في 11 مباراة، لديهم ثقة أكبر، الأمر مع مورينيو كان مختلفا، لكنه مدرب ذكي وواحد من الأفضل والجميع يعرف ذلك".

وأردف: "هم عانوا قليلا ولكنهم يقدمون أداء أفضل الآن، منذ أن كنت طفلا وأعرف أن هذه من أكبر المباريات في العالم. أعرف أن ألكسندر آرنولد الوحيد من ليفربول، ولكننا جميعا لدينا شغف للعب أمام مانشستر يونايتد، إنها مباراة كبيرة له ولنا أيضا".

وعن مكانه المفضل، قال صلاح: "لقد لعبت كمهاجم صريح كثيرا، ولكن ما زال يمكنني اللعب في مركز الجناح، وأحرزت أهدافا كثيرة من الجناح، أنا أيضا أطلق على نفسي جناحا، ولا أحب أن أطلق مهاجما وهميا".

وأوضح النجم المصري بأن طريقة مركزه مختلفة عن أي لاعب ولديه أسلوب مختلف "هذا يعتمد على المباراة وطريقة اللعب التي يريدها المدرب، استطيع اللعب كمهاجم، ولكن عندما ألعب كجناح أقوم بعملي.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، في ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ 27 من البريمير ليغ.

ويتقاسم محمد صلاح (26 عاما)، صدارة قائمة هدافي البريمير ليغ، مع النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 17 هدفا لكل منهما.

ويحتل ليفربول مركز الوصافة في الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق الأهداف خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أكثر.

بينما يشغل مانشستر يونايتد المرتبة الرابعة، برصيد 51 نقطة.

المصدر: وكالات