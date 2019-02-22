شاهد.. هدف رائع في الدوري الأوروبي

شهدت مباراة دينامو زغرب الكرواتي، وضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي التي أقيمت أمس، في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي، تسجيل أصحاب الأرض واحدا من أجمل الأهداف في المسابقة هذا الموسم.

وجاء الهدف في الدقيقة (15)، بعد جملة فنية رائعة بدأها جناح دينامو زغرب، برونو بيتكوفيتش من الجهة اليسرى، حيث راوغ أحد لاعبي فيكتوريا بلزن بمهارة عالية، قبل أن يمرر الكرة بكعبه، تركها زميله داني أولمو تمر بين قدمية، لتتهيأ على طبق من ذهب للمهاجم ميسلاف أورسيتش، الذي وضعها بتسديدة مركزة على يسار حارس الفريق التشكي.

وانتهت المواجهة بفوز دينامو بثلاثية نظيفة، ليعوض خسارته ذهابا (1-2)، ويحجز تأشيرة العبور إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

المصدر: footballtop.ru