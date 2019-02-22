مواجهات نارية في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن مواجهة قوية بين تشيلسي الإنجليزي ودينامو كييف الأوكراني، ومواجهتين بين روسيا وإسبانيا.

وتم وضع فريق دينامو كييف في سلة واحدة، لتجنب المواجهة بينه وبين أحد الفريقين الروسيين، زينيت بطرسبورغ، أو كراسنودار، اللذين أوقعتهما القرعة في مواجهة الفريقين الإسبانيين فياريال وفالنسيا على الترتيب.

وفيما يلي نتيجة قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي:

تشيلسي (إنجلترا) - دينامو كييف (أوكرانيا)

إينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا)

دينامو زغرب (كرواتيا) - بنفيكا (البرتغال)

نابولي (إيطاليا) - سالزبورغ (النمسا)

فالنسيا (إسبانيا) - كراسنودار (روسيا)

إشبيلية (إسبانيا) - سلافيا براغ (التشيك)

أرسنال (إنجلترا) - رين (فرنسا)

زينيت بطرسبورغ (روسيا) - فياريال (إسبانيا).

وستقام مباريات دور الـ 16 للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، يومي (7 و14) مارس المقبل.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 29 مايو 2019.

المصدر: RT