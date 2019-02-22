رسميا.. "بيراميدز" يعلن نقل ملكيته وتصفية استثمارات آل الشيخ

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي نقل ملكية النادي بالكامل لمستثمر إماراتي وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق المستشار السعودي تركي آل الشيخ.

وقال بيراميدز في البيان الذي نشره عبر حسابه في تويتر: "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي الأستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق المستشار تركي آل الشيخ في مصر".

وأضاف البيان: "أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي".

بيان رسمي من نادي بيراميدز pic.twitter.com/v6A0JC9zyH — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) 22 февраля 2019 г.

ويأتي الإعلان بعد أقل من 24 ساعة من الشد والجذب بين الأهلي وبيراميدز من جهة، والاتحاد المصري والأهلي من جهة أخرى، عقب تغيير موعد مباراة الفريقين في كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري قد أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر.

ولم يحظ هذا التغيير بموافقة مجلس إدارة النادي الأهلي، إذ أعلن من خلال بيان رسمي الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ التاسع من فبراير الجاري، برفض استبدال أية مباراة للأهلي في الدوري بمباراة أخرى في كأس مصر استجابة لضغوط أي طرف.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 45 نقطة، وهو رصيد بيراميدز ذاته صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لعب 3 مباريات أكثر، فيما ينفرد الزمالك بالمركز الأول بـ52 نقطة.

المصدر: @pyramidsfc