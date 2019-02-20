سبب غريب منع برشلونة من "خطف" بنزيما

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية سبب عدم إتمام برشلونة عام 2008، لصفقة التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما النجم الحالي لنادي ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة أجرى مفاوضات لضم بنزيما، الذي كان حينها في بداية مشواره، ويدافع عن ألوان نادي ليون الفرنسي، قبل أن تتراجع إدارة الفريق الكتالوني عن إتمام هذه الصفقة.

وبحسب الصحيفة، فإن تشيكي بيغريستين المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة، تولى مسؤولية التعاقد مع بنزيما، وعقد لقاء معه في منزله في ليون لتقييمه، لكنه تفاجأ بتصرفات اللاعب الفرنسي.

ولم تروق شخصية بنزيما للبيغريستين، ولا حتى الطريقة التي كان يتواصل بها معه، حيث لم ينظر إلى وجهه أثناء الحديث.

وأكدت الصحيفة أن هذه الأسباب هي التي جعلت إدارة البارسا تصرف النظر عن التعاقد مع بنزيما، لاعتقادهم أنه سيجد صعوبة كبيرة للتكيف في برشلونة.

يذكر أن بنزيما انضم لريال مدريد عام 2009 مقابل 35 مليون دولار، ويعتبر حاليا سادس أكبر الهدافين في تاريخ الفريق الملكي، بإحرازه 221 هدفا في 451 مباراة.

المصدر: championat.com