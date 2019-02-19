شاهد.. هدف رائع بمقصية مذهلة!

ساهم مدافع فريق أرجنتينوس جونيورز، إلياس غوميز، في فوز فريقه بهدف رائع سجله في مرمى ضيفه إستوديانتيس لابلاتا (2-1)، في الجولة الـ 19 من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وافتتح إلياس غوميز التسجيل لفريقه بهدف رائع أحرزه بمقصية مذهلة، بعد تمريرة عالية من الجهة اليمنى.

وحقق أرجنتينوس جونيورز بذلك انتصاره الثالث فقط في الدوري، ويحتل المركز السادس والعشرين الأخير، برصيد 14 نقطة فقط.

بينما يشغل إستوديانتيس لابلاتا المركز السادس عشر على سلم الترتيب، برصيد 22 نقطة.

ويتربع راسينغ كلوب على عرش صدارة الدوري، برصيد 45 نقطة.

المصدر: وكالات