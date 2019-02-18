صلاح إلى يوفنتوس.. أول رد لإدارة ليفربول

أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن نادي ليفربول رد للمرة الأولى على عرض يوفنتوس الإيطالي لضم نجمه المصري محمد صلاح.

وبحسب صحيفة "إكسبريس"، فإن إدارة "الريدز" علقت على التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا، وتحدثت عن رغبة يوفنتوس بإغراء الفريق الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى جانب 50 مليون يورو، مقابل الحصول على صلاح، بالتأكيد بأن الإدارة غير قلقلة من خسارة أفضل لاعبي فريقها.

وقال مسؤول في ليفربول للصحيفة البريطانية: "ليفربول لم يعد يبيع اللاعبين"، مشيرا إلى أن المدير الفني للفريق يورغن كلوب، جعل "الآنفيلد" (ملعب ليفربول)، الوجهة الأخيرة للاعبين وليس نقطة انطلاق إلى أندية أخرى.

Absolutely 🤩 magnificent 🤩



Another spectacular display from the King. 👑 pic.twitter.com/RUyTY8e7kE — Liverpool FC (@LFC) 15 февраля 2019 г.

من جهته، أكد المهاجم الويلزي السابق إيان راش، هداف ليفربول التاريخي، أن كلوب، لن يوافق بأي شكل من الأشكال على التخلي عن صلاح، أحد أهم ركائز "الريدز" في العامين الأخيرين.

ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول يمتد حتى العام 2023، مما يجعل مسألة انتقاله إلى يوفنتوس، أو إلى أي فريق آخر الصيف المقبل صعبة ومعقدة.

المصدر: وكالات