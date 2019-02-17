والد نيمار يحسم جدل عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة

حسم والد النجم البرازيلي، نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان، الجدل القائم حول إمكانية عودة اللاعب مجددا إلى صفوف فريقه السابق، برشلونة الإسباني.

وقال نيمار دا سيلفا الأب في تصريحات لبرنامج "telefoot" على قناة تي إف 1 الفرنسية: "لم نتحدث مع مسؤولي برشلونة في أي وقت، كل ما يتردد من شائعات في هذا الشأن هي أخبار غير صحيحة".

وتابع: "هناك شخصان فقط يمكن أن يتحدثا عن نيمار، أنا وهو، وأي منا لم يقل شيئا عن العودة لبرشلونة".

وأكد: "الحاضر والمستقبل في باريس، من الصعب الحديث عن المستقبل في كرة القدم في أي خطوة قادمة، كل شيء يمكن أن يتغير".

"Le futur est à Paris, le présent est à Paris. C'est difficile de parler de l'avenir car dans le football, ça peut changer à tout moment." Neymar Sr. aborde la situation de @neymarjr au PSG dans Téléfoot. pic.twitter.com/X6RqmZHFeZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) ١٧ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "نيمار سعيد في باريس ويتطور، رغم الإصابة هو سعيد، ما يتعرض له من خشونة وتدخلات عنيفة ليست مشكلة الليغ 1، بل يجب أن يحمي التحكيم جميع اللاعبين، فعدم احتساب الأخطاء يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة".

ويغيب نيمار منذ إصابته قبل قرابة شهر أمام ستراسبورغ بسبب إصابة في مشط قدمه اليمنى، سيتغيب على إثرها أكثر من شهرين بحسب تقارير طبية.

يذكر أن النجم البرازيلي انضم إلى صفوف النادي الباريسي قادما من برشلونة في صيف 2017، مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده بقيمة 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في العالم.

المصدر: تويتر برنامج telefoot