كأس زايد.. الهلال السعودي يقترب من المربع الذهبي على حساب الاتحاد الإسكندري المصري

تغلب الهلال السعودي على ضيفه الاتحاد الإسكندري المصري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية.

وسجل أهداف الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 14، والفرنسي بافيتيمبي غوميس في الدقيقتين 31 و41.

وستقام مباراة العودة في الإسكندرية، في الـ25 من فبراير الجاري.

وفي نتائج باقي مباريات البطولة اليوم، تغلب المريخ السوداني على ضيفه مولدية الجزائر بثلاثية نظيفة، فيما تعادل الوصل الإمارات مع ضيفه الأهلي السعودي بهدفين لكل منهما.

المصدر: وكالات