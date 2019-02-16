غوارديولا يعتذر للجزائري رياض محرز

اعتذر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، للنجم الجزائري رياض محرز، الذي انضم للفريق الصيف الماضي، قادما من ليستر سيتي.

وغاب رياض محرز البالغ 27 عاما عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ نهاية ديسمبر الماضي، وقد عبر غوارديولا عن أسفه وحزنه لهذا الأمر.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية،عن غوارديولا قوله: "ابتعاد محرز عن تشكيل الفريق الأساسي، خطأ مني، فالأمر لا علاقة له به، وأنا حزين من أجله، لأنه يتدرب بكل جدية، كما أنه يمتلك قدرات وإمكانيات هائلة".

واستدرك قائلا: "لكن في الوقت الحالي الفريق يضم 5 مهاجمين بمستوى مميز، وسعيد بأدائهم، وهذا هو السبب الوحيد أنه لا يلعب، ليس هناك سبب محدد، نحن سعداء به، لكنني للأسف لست لطيفا معه، في الحقيقة لا أستطيع منحه وقت اللعب الذي يستحقه، لذا أنا آسف، هذا كل ما أستطيع قوله".

وختم المدرب الإسباني بقوله: "ليس لدي أي شك بجودته، عليه فقط الاستمرار في عمله وألا يشتكي كثيرا، يمضي قدما ويقاتل أكثر فأكثر، وقته سيأتي وأنا واثق تماما أنه سيلعب بشكل جيد".

ولعب محرز 34 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 10 أهداف.

المصدر: وكالات