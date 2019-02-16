فيرغسون يعود لتدريب الشياطين الحمر

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، السبت عن عودة مدربه الأسبق أليكس فيرغسون لمقعده في استاد أولد ترافورد خلال مباراة خيرية احتفالا بمرور 20 عاما على تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية.

وسيقود السير فيرغسون فريق أساطير يونايتد في مواجهة بايرن ميونخ في أولد ترافورد يوم 26 آيار المقبل.

وخضع المدرب البالغ من العمر 77 عاما، والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الممتاز 13 مرة، وبكأس إنجلترا خمس مرات مع يونايتد، لجراحة بعد إصابته بنزيف في المخ في مايو العام الماضي، لكنه تعافى وبات يظهر بشكل منتظم في مدرجات أولد ترافورد لمتابعة مباريات فريقه.

Sir Alex Ferguson enburi Old Trafford ah annany! https://t.co/1yuQljGZJupic.twitter.com/x3fgXkETHc — adduLIVE (@addulive) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وقال فيرغسون لموقع ناديه على الإنترنت: "أتطلع حقا لهذا اليوم الذي سيكون استثنائيا في أولد ترافورد".. "ستكون فرصة رائعة للالتقاء بوجوه مألوفة وكذلك لدعم مؤسسة مانشستر يونايتد الإنسانية".

Who else can’t wait to see Sir Alex back in the dugout? #Treble99pic.twitter.com/pyxF0QyPkC — Manchester United (@ManUtd) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وسجل أولي غونار سولشاير، مدرب يونايتد المؤقت الحالي، هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع قاد به الفريق للفوز 2-1 على بايرن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 ليحصد يونايتد الثلاثية بعد التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا.

المصدر: رويترز