لعنة الإصابات تحل على مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غياب مهاجمه أنتوني مارسيال ولاعب خط الوسط جيسي لينغارد لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة.

وأكد النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني أن لاعبيه الفرنسي مارسيال والإنجليزي لينغارد سيغيبان بسبب إصابة عضلية، تعرضا لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان.

ويأتي هذا الغياب ليمثل انتكاسة لمانشستر يونايتد، لكن هذا الوضع يمنح ثنائي الهجوم أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو فرصة سانحة لاستعادة قدراتهما التهديفية.

وقال المدرب النرويجي إنه سيفتح الباب أمام مشاركة ثنائي الهجوم الصاعد أنخيل غوميز، وتاهيث تشونغ اللذين تم الدفع بهما للمشاركة مع الفريق الأول هذا الموسم.

وسيواجه مانشستر يونايتد سلسلة نزالات قوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيلتقي مع تشيلسي في الثامن عشر من فبراير الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل ستة أيام من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يستعد الفريق الإنجليزي لمواجهة باريس سان جيرمان في السادس من مارس المقبل، بالعاصمة الفرنسية في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات