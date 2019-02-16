بالفيديو.. فتاة تتحدى الجميع على طريقة ميسي

اشتهرت الفتاة البلجيكية سيلين ديبت بتسديدات كروية تتحدى بها نجوم الكرة العالمية، حيث قارعت هذه المرة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن قائد برشلونة الإسباني عن تحد رائع للغاية أثناء تصويره إعلانا لشركة أحد المشروبات الغازية، شاركه فيه النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

ونشر ميسي فيديو على حسابه في إنستغرام، وهو يضع زجاجة على كرة قبل تسديدها داخل إطار دائري على مسافة بعيدة، لتهبط الزجاجة على الأرض بشكل طبيعي بعد التسديدة.

وسددت الفتاة البالغة 19 عاما هدفا مثاليا بنفس الطريقة، حيث ارتطمت الكرة بالعارضة ودخلت الشباك، وعادت الزجاجة لمكانها على الأرض.

وتلقت سيلين الكثير من الإعجابات على حسابها في إنستغرام، وأطلق عليها البعض السيدة ميسي.

المصدر: إنستغرام