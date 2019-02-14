 
مباشر

شاهد مباراة تنافسية بين المدرب كلوب ولاعبيه!

الرياضة

شاهد مباراة تنافسية بين المدرب كلوب ولاعبيه!
twitter \ Liverpool FC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgio

خاض بعض لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي مباراة تنافسية بعد الانتهاء من تدريبات الفريق الأساسية.

وجمعت المباراة المدير الفني للفريق الألماني يورغن كلوب مع الجناح ساديو ماني ضد كل من المهاجم روبرتو فيرمينو والمدرب المساعد بيب ليندرز.

وتبادل الفريقان الكرة من فوق الشباك المخصصة للعبة كرة الطائرة وكانت الغلبة لفريق المدرب كلوب.

ويخوض ليفربول حاليا معسكرا تدريبيا في مدينة ماربيا الإسبانية، قبل مواجهتين هامتين الأولى ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في 19 فبراير والثانية أمام مانشستر يونايتد في البريميرليغ يوم 24 من الشهر ذاته.

ويتخلف ليفربول عن متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بفارق الأهداف برصيد 65 نقطة، علما أن السيتي خاض 27 مباراة، في حين لعب ليفربول 26 مباراة.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد..روسيا تدرس فصل الإنترنت! هل الشبكات الوطنية هي البديل؟