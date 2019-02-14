شاهد مباراة تنافسية بين المدرب كلوب ولاعبيه!

خاض بعض لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي مباراة تنافسية بعد الانتهاء من تدريبات الفريق الأساسية.

وجمعت المباراة المدير الفني للفريق الألماني يورغن كلوب مع الجناح ساديو ماني ضد كل من المهاجم روبرتو فيرمينو والمدرب المساعد بيب ليندرز.

وتبادل الفريقان الكرة من فوق الشباك المخصصة للعبة كرة الطائرة وكانت الغلبة لفريق المدرب كلوب.

Day one tactical drills ✅



Time for a post-training competitive game of foot-tennis...



...Firmino and Lijnders VS Klopp and Mane! 🎾💪 pic.twitter.com/jTxdCr8E5t — Liverpool FC (@LFC) ١٣ فبراير ٢٠١٩

ويخوض ليفربول حاليا معسكرا تدريبيا في مدينة ماربيا الإسبانية، قبل مواجهتين هامتين الأولى ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في 19 فبراير والثانية أمام مانشستر يونايتد في البريميرليغ يوم 24 من الشهر ذاته.

ويتخلف ليفربول عن متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بفارق الأهداف برصيد 65 نقطة، علما أن السيتي خاض 27 مباراة، في حين لعب ليفربول 26 مباراة.

المصدر: تويتر