الإصابة تقصي شارابوفا عن بطولة جديدة

أعلن منظمو بطولة إنديان ويلز للتنس الأربعاء، أن الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى سابقا ستغيب الشهر المقبل عن البطولة بسبب إصابة في الكتف.

وكانت الإصابة قد تسببت في انسحاب اللاعبة الروسية البالغة 31 عاما من مباراتها في الدور الثاني لبطولة بطرسبورغ التي أقيمت الشهر الماضي.

وورد على الحساب الرسمي للبطولة في "تويتر": "للأسف انسحبت شارابوفا من البطولة بسبب إصابة في الكتف اليمنى.. ستغيب هذا العام ونأمل أن تعود لإنديان ويلز العام المقبل".

Unfortunately, Maria Sharapova has withdrawn from #BNPPO19 due to a right shoulder injury.



With her withdrawal, Mona Barthel moves into the main draw. We will miss Maria this year and hope to see her back at Indian Wells next year! pic.twitter.com/HfMl66KgqE — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) ١٣ فبراير ٢٠١٩

ووجدت الألمانية مونا بارتل مكانا لها في القرعة الرئيسية لمنافسات فردي السيدات مع انسحاب شارابوفا.

وستقام البطولة على الملاعب الصلبة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة بين 4 و17 مارس، ويبلغ مجمل جوائزها 6 ملايين و844 ألف دولار.

يذكر أن اليابانية نعومي أوساكا متصدرة التصنيف العالمي، حملت لقب النسخة الماضية للبطولة.

المصدر: تويتر البطولة