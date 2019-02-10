بالفيديو.. إسرائيل يهزم "العنكبوت"

حقق المقاتل النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا فوزا مثيرا على البرازيلي أندرسون سيلفا، بطل العالم السابق للفنون القتالية المختلطة (MMA)، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "UFC 234".

وتمكن المقاتل النيوزيلندي من الفوز على منافسه البرازيلي المخضرم، الملقب بالعنكبوت، بإجماع قرار الحكام بالنقاط، بواقع: (29-28) و(30-27) و(29-28).

وحقق إسرائيل أديسانيا (29 عاما) بذلك انتصاره السادس عشر على التوالي، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، محافظا على سجل ناصع البياض خال من أي هزيمة.

بينما مني أندرسون سيلفا (43 عاما) بالهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية ، مقابل 34 انتصارا، ونزال من دون قرار.

المصدر: "matchtv"