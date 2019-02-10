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شوارزنيغر يشيد بقوة طفل مصاب بالشلل يرفع أثقالا ضعف وزنه

الرياضة

شوارزنيغر يشيد بقوة طفل مصاب بالشلل يرفع أثقالا ضعف وزنه
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أشاد أسطورة رياضة كمال الأجسام الأمريكي أرنولد شوارزنيغر بطفل مصاب بالشلل الدماغي، يرفع أثقالا ضعف وزنه، بالرغم من المرض.

وكتب شوارزنيغر "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "لدي بطل جديد"، وذلك تعليقا على فيديو، يظهر فيه طفل رفع أثقالا ضعف وزنه، وثبتها لبضع ثوان.

يذكر أن أرنولد شوارزنيغر (72 عاما)، وهو ممثل وسياسي أمريكي من أصل نمساوي، يعتبر من أشهر رياضيي كمال الأجسام في العالم، أحرز لقب بطل "سيد أولمبيا - Mr. Olympia) سبع مرات.

المصدر: وكالات

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