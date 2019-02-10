شوارزنيغر يشيد بقوة طفل مصاب بالشلل يرفع أثقالا ضعف وزنه
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أشاد أسطورة رياضة كمال الأجسام الأمريكي أرنولد شوارزنيغر بطفل مصاب بالشلل الدماغي، يرفع أثقالا ضعف وزنه، بالرغم من المرض.
وكتب شوارزنيغر "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "لدي بطل جديد"، وذلك تعليقا على فيديو، يظهر فيه طفل رفع أثقالا ضعف وزنه، وثبتها لبضع ثوان.
I have a new hero. https://t.co/rX3G5qW5JN— Arnold (@Schwarzenegger) 8 февраля 2019 г.
يذكر أن أرنولد شوارزنيغر (72 عاما)، وهو ممثل وسياسي أمريكي من أصل نمساوي، يعتبر من أشهر رياضيي كمال الأجسام في العالم، أحرز لقب بطل "سيد أولمبيا - Mr. Olympia) سبع مرات.
المصدر: وكالات
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