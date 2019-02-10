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بعد هدفه في شباك بورنموث.. صلاح يظهر بـ"لوك جديد"

الرياضة

بعد هدفه في شباك بورنموث.. صلاح يظهر بـ
AFP Paul ELLIS
بعد هدفه في شباك بورنموث.. صلاح يظهر بـ"لوك جديد"
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ظهر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بـ"لوك جديد"، بعدما سجل هدفا خلال فوز فريقه على ضيفه بورنموث أمس (3-0)، في المرحلة الـ26 من "البريمير ليغ".

ونشر الدولي المصري صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، يظهر فيها بلا لحية.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بآلاف التعليقات، كما قام الكثيرون بإعادة نشرها عبر حساباتهم.

وقدم صلاح أداء جيدا في مباراة بورنموث، ليقود فريقه لتحقيق فوز مهم، منحه صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، كما عزز الفرعون المصري حظوظه في نيل لقب هداف "البريمير ليغ" للمرة الثانية تواليا، بعدما رفع عدد أهدافه إلى 17 هدفا، في صدارة قائمة الهدافين أمام الغابوني بيير أوباميونغ، مهاجم أرسنال (15 هدفا).

المصدر: فيسبوك

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