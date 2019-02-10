انتقادات حادة لراموس بسبب صورة مستفزة

تعرض النجم الإسباني سيرخيو راموس، قائد نادي ريال مدريد، لانتقادات حادة من قبل جماهير أتلتيكو مدريد، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين أمس (3-1)، في المرحلة الـ23 من "الليغا".

وتهجمت جماهير أتلتيكو على راموس، بعد إبداء الأخير إعجابه بصورة متداولة له على موقع إنستغرام، يظهر فيها وهو يحمل طفلا رضيعا استبدل وجهه بشعار أتلتيكو مدريد.

sergismine/instegram

وكان راموس ساهم في فوز الريال على غريمه أتلتيكو (3-1)، بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.

المصدر: إنستغرام