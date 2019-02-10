احتفال طريف لمدرب برشلونة بعيد ميلاده

احتفل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أمس السبت، بعيد ميلاده الـ55 بطريقة طريفة مع لاعبي فريقه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة في تويتر، صورة لاحتفال المدرب مع لاعبيه، خلال إحدى الحصص التدريبية، حيث أقام اللاعبون ممرا شرفيا لفالفيردي، وأثناء مرور الأخير بينهم، هنؤوه بتوجيه ضربات خفيفة له على ظهره ورأسه، في مشهد طغت عليه روح الدعابة والمرح.

ويستعد نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، لمواجهة أتلتيكو بيلباو اليوم، في المرحلة الـ23 من المسابقة، وسيبحث البارسا عن تحقيق فوز جديد، لتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه، ريال مدريد، الوصيف بـ 45 نقطة.

المصدر: @fcbarcelona_ara