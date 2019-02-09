أفاعي ميلانو توجه لدغة لبارما (فيديو)

حقق فريق إنتر ميلان فوزا صعبا وثمينا خارج أرضه على مضيفه بارما، بفوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق إنتر ميلان "الأفاعي" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 79، من زمن اللقاء، على ملعب "اينيو تارديني"، بمدينة بارما.

وعاد إنتر ميلان إلى سكة الانتصارات، بعد تعادل وهزيمتين على التوالي، ورفع رصيده إلى 43 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد بارما، عند 29 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر في الدوري.

المصدر: "silatv"