تأجيل مباراة "موقعة" الأهلي وبيراميدز رسميا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، التي كان من المقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المحلي الممتاز.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي له، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز".

تأجيل "الأهلي وبيراميدز" إلى ما بعد "القمة"



بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز — EFA.eg (@EFA) 9 февраля 2019 г.

وأوضح البيان أنه : "تم تأجيل المباراة المحددة إقامتها يوم 28 فبراير الحالي، إلى موعد آخر بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الأندية الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي)، وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة ( الزمالك وبيراميدز والأهلي ) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة — EFA.eg (@EFA) 9 февраля 2019 г.

المصدر: "twitter/efa"