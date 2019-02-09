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تأجيل مباراة "موقعة" الأهلي وبيراميدز رسميا

الرياضة

تأجيل مباراة
Reuters
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، التي كان من المقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المحلي الممتاز.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي له، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأوضح البيان أنه : "تم تأجيل المباراة المحددة إقامتها يوم 28 فبراير الحالي، إلى موعد آخر بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الأندية الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي)، وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

المصدر: "twitter/efa"

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