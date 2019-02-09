إقامة تمثال لبيكهام في لوس أنجلوس

أعلن نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم، إنشاء تمثال خاص لأسطورته الإنجليزية ديفيد بيكهام، خارج ملعب النادي، كنوع من العرفان بالجميل بعد أن قضى 5 أعوام في صفوفه.

وسيدخل بيكهام تاريخ دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، كأول لاعب يتم تكريمه بإقامة تمثال له، وسيتم الكشف عنه خارج إستاد لوس أنجلوس غالاكسي، قبل المباراة الافتتاحية للفريق أمام شيكاغو، المقرر إقامتها في الثاني من شهر مارس المقبل.

AFP

ورفع أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب "ألأسود الثلاثة" من قيمة وشهرة العلامة التجارية للنادي الأمريكي في سوق كرة القدم، بعد أن أصبح أول لاعب أوروبي كبير ينتقل إلى الدوري الأمريكي، وساهم في رفع شعبية كرة القدم في أمريكا، بشكل عام، ومهد الطريق أمام انتقال عدد كبير من اللاعبين الأوروبيين البارزين في السنوات التالية.

ولعب النجم الإنجليزي في صفوف غالاكسي، خلال الفترة ما بين عامي (2007 و2013)، تخللتها فترة إعارة لنادي ميلان الإيطالي، وشارك في 98 مباراة مع غالاكسي، وتوج معه بلقب بطل الدوري مرتين عامي (2011 و2012) خلال ست سنوات.

ويملك ديفيد بيكهام، البالغ من العمر 43 عاما، حاليا فريق إنتر ميامي الجديد، الذي من المقرر أن يلتحق بالدوري الأمريكي في العام 2020.

المصدر: وكالات