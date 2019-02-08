ريال مدريد يعود إلى دياره من موسكو مهزوما (فيديو)

أسقط تسيسكا موسكو ضيفه ريال مدريد الإسباني، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجولة الـ 22 من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وتفوق فريق العاصمة موسكو بفارق 10 نقاط على ضيفه الملكي، بواقع: (82-72)، تفاصيلها كالتالي: (22-20، 12-20، 30-21، 18-17).

In a hard-fought battle between true EuroLeague powerhouses, @cskabasket records its fourth consecutive win!



Highlights... pic.twitter.com/R6n0iT9PsC — EuroLeague (@EuroLeague) 8 февраля 2019 г.

وحقق تسيسكا موسكو بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، التي تجري بمشاركة 16 فريقا، برصيد 39 نقطة.

بينما مني ريال مدريد، حامل اللقب، بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، ويشغل مركز الوصافة في ترتيب "يورو ليغ"، ، برصيد 39 نقطة أيضا.

بينما يتصدر فريق فنربختشة التركي قائمة الترتيب العام للدوري، برصيد 41 نقطة.

المصدر: "twitter/cskabasket"