ذئاب روما تعمق جراح كييفو فيرونا (فيديو)

فاز فريق روما على ضيفه كييفو فيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت ثلاثية ذئاب روما توقيع كل من، ستيفان الشعراوي، والبوسني إدين دجيكو، والصربي ألكسندر كولاروف، في الدقائق (9، 18، 51) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

وحقق روما أول انتصار له، بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده بالتالي إلى 37 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما يقبع كييفو فيرونا في قاع الدوري، برصيد 9 نقاط فقط.

المصدر: "silatv"