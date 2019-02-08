beIN SPORTS لن تبث سباقات "فورمولا 1"

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" في قطر، اليوم الجمعة، أنها قررت عدم تجديد عقد شراء حقوق بث بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا 1" لموسم 2019 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وانتهى عقد "بي إن سبورتس - beIN SPORTS" السابق، الذي امتد لخمس سنوات بنهاية الموسم الماضي.

وستنطلق منافسات بطولة العالم للفورمولا 1، التي تضم 21 سباقا في أستراليا، يوم 17 مارس المقبل.

المصدر: "رويترز"