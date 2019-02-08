شاهد.. الأهلي يعبر حرس الحدود بواسطة فتحي

تغلب نادي الأهلي على ضيفه حرس الحدود بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، على استاد السلام بالقاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الأهلي للاعب خط وسطه حمدي فتحي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للمارد الأحمر، بتسديدة رأسية، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

إقرأ المزيد

وحقق الأهلي، حامل اللقب، بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة (من 18 مباراة)، ويعزز موقعه في المرتبة الثالثة، مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين المتصدر الزمالك، الذي لعب 18 مباراة أيضا.

في المقابل، مني حرس الحدود بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 24 نقطة (من 21 مباراة)، ويشغل المركز الحادي عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"