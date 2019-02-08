تركي آل الشيخ يقدم 4 هدايا "سخية" للزمالك

أعلن نادي الزمالك المصري، في بيان رسمي، أن مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، قدم 4 هدايا للنادي بعد زيارته للقلعة البيضاء، أمس الخميس.

وجاء في بيان الزمالك أن رئيسه مرتضى منصور، اتفق مع المستشار تركي آل الشيخ على دعم نادي الزمالك بصفته رئيس الاتحاد العربي وحدد أوجه الدعم في أربع نقاط تتمثل في:

مساهمة تركي آل الشيخ في جزء من تكاليف مشروع بناء إستاد نادي الزمالك الجديد كهدية منه للنادي وجماهيره العريضة بالاضافة للمساعدة في توفير رعاة للمشروع

ويتحمل المستشار تكاليف التعاقد مع لاعب عالمي ينضم للفريق في الصيف المقبل.

كما سيدعم تركي آل الشيخ القناة الخاصة بنادي الزمالك بعد الانتهاء من تحضير الأوراق الرسمية.

ويتحمل رئيس الاتحاد العربي تكاليف ملابس فريق نادي الزمالك في الموسم المقبل.

وتوجه رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، بخالص شكره وتقديره واحترامه للمستشار تركي آل الشيخ، معربا عن سعادته بالزيارة التاريخية من جانبه والتي تعد امتدادا للترابط العميق والتواصل الدائم بين الشعبين المصري والسعودي، وجدد شكره على تلبية دعوته وزيارة منزله عقب الانتهاء من زيارة مقر نادي الزمالك.

المصدر: وكالات