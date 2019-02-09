تأجيل إطلاق أقمار "OneWeb" مجددا

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي عن تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي وعلى متنه أقمار "OneWeb" من مطار كورو الفضائي.

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، إن عملية الإطلاق تأجلت من 22 إلى 26 من فبراير الجاري.

وأعلن قبل أيام عن اكتشاف شق مجهري في الأنبوب الرئيس لنقل الهيليوم داخل وحدة التسريع "فريغات" وتم إصلاحه، لذلك، تقرر حينها تأجيل إطلاق الصاروخ من 20 إلى 22 فبراير الجاري، والآن تأجل الإطلاق إلى 26 من الشهر نفسه.

المصدر: نوفوستي