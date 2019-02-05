السعودية تطلق قمرا جديدا للاتصالات

أعلنت مدينة عبد العزيز السعودية للعلوم والتقنية أنها ستطلق أول أقمار "SGS1" المخصصة للاتصالات.

وستتم عملية إطلاق القمر الجديد مع قمر آخر تابع للهند، اليوم الثلاثاء، من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية.

وأكدت شركة "Arianespace" أن القمرين سينطلقان إلى الفضاء على متن صاروخ "أريان-5"، لتكون هذه المرة الـ 103 التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الصواريخ لنقل حمولات مختلفة إلى المدارات الفضائية.

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وكانت السعودية قد أطلقت العديد من الأقمار الصناعية منذ عام 1985، من أبرزها أقمار "Arabsat" للبث التلفزيوني، وأقمار "Saudisat /1A-1B-1C" التي أطلقت ما بين عامي 2000 و2002.

المصدر: وكالات