مصدر روسي ينفي تصنيع بزات فضائية "نسائية"

نفى مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي تصميم وإنتاج بزات فضائية خاصة بالنساء للعمل في الفضاء المفتوح.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "لا يوجد أي تحديث لبزة أورلان الفضائية في منطقة الأكمام بإضافة عناصر هيكلية خارجية، لأن البزات الفضائية الروسية مصممة ليستخدمها رواد الفضاء من الرجال والنساء على حد سواء". وأشار إلى أنه قبل فترة، أدخلت تعديلات على الأكمام لتكون مريحة لرواد الفضاء.

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من جانبها، أشارت رائدة الفضاء الروسية، يلينا سيروفا، في تصريح لوكالة نوفوستي، إلى أن رائدات الفضاء يستخدمن بنجاح هذه البزات الفضائية، وقالت: "أذكر أن أول امرأة عملت في الفضاء المفتوح كانت، سفيتلانا سافيتسكايا، وعملت بأول نموذج لبزة أورلان التي كانت أكمامها خالية من المحامل. ومع ذلك، تمكنت وزميلها، فلاديمير جانيبيكوف، من تنفيذ عملية لحام في الفضاء المفتوح. لقد أدخلت تعديلات كبيرة على البزات الفضائية منذ ذلك الحين".

واختتمت سيروفا حديثها قائلة: "إذا كنا نخطط للهبوط على المريخ في المستقبل، فإن إدخال تحسينات على البزات الفضائية سيكون مفيد جد".

المصدر: نوفوستي