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"دراغون" تعود إلى الأرض وتهبط في المحيط

الفضاء

Globallookpress NASA/via Globallookpress.com
انفصال مركبة الشحن "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية
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انفصلت مركبة الشحن الأمريكية "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية بعد مضي شهر على الالتحام بها، وهبطت اليوم الاثنين في المحيط الهادئ.

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مركبة الشحن "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

وجرى انفصال المركبة عن المحطة الفضائية الدولية، الساعة 2:30 بتوقيت موسكو، اليوم الاثنين، وهبطت في منطقة غرب كاليفورنيا السفلى في المحيط الهادئ، الساعة 8:10 بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر انفصال المركبة "دراغون" عن المحطة الدولية في وقت سابق هذا الأسبوع، ولكن بسبب الظروف الجوية السيئة في منطقة هبوطها، تقرر تأجيل انفصالها. وتحمل المركبة على متنها نفايات ومواد من تجارب علمية.

المصدر: نوفوستي

 

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