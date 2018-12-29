الكشف عن تقرير سوفيتي سري عن مخططات غزو الفضاء

كشفت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" لأول مرة عن مستند سري يعود إلى عام 1961، بعنوان "تطوير نظام الاتصال الفضائي البعيد على أساس مركز (بلوتو) في القرم".

وسلطت الوثيقة السرية التاريخية النادرة الضوء على مستقبل تطوير مركز "بلوتو"، المخصص للاتصال الفضائي البعيد، بمركبات فضائية ومسابير موجهة إلى القمر وكواكب أخرى للمنظومة الشمسية.

وشدد التقرير على ضرورة إنشاء هوائي بقطر 100 متر ليكون قادرا على الاتصال بكواكب أخرى. لكن عملية الإنشاء كان يمكن أن تستغرق أعواما طويلة. لذا، اقترح معدو التقرير تصميم هوائي من 8 هوائيات بقطر 16 مترا وتحقيق تزامن في عملها.

وشكلت تلك الاقتراحات بالفعل أساسا لإنشاء منظومة "أدو-1000" لهوائيات يبعد أحدها عن الأخر مئات الأمتار. واستخدم الخبراء عند بنائهم للهوائيات أعمدة حديدية لأجسام الغواصات وأبراج المدافع التي كان من المخطط نصبها في السفن الحربية.

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في نهاية المطاف، بني أول مركز سوفيتي للاتصال الفضائي البعيد، بمقدوره إقامة الاتصالات بأجهزة فضائية تعمل في الفضاء الكوني الممتد إلى مدار المشتري.

وكان التقرير مليئا بالتفاؤل، إذا أخذنا بالاعتبار زمن إعداده وهو عام 1961، أي عام إطلاق أول إنسان إلى المدار الأرضي. ولم يشك معدو التقرير آنذاك في أن البشر سيتنقلون قريبا داخل المنظومة الشمسية من كوكب إلى آخر. أما الرحلات الفضائية للمسابير الأوتوماتيكية، فستتحقق حسب أصحاب التقرير في المستقبل القريب.

وجاء في التقرير على سبيل المثال أن "التطوير اللاحق للمركز الفضائي في شبه جزيرة القرم يسمح بإقامة الاتصال ثنائي الاتجاه بالمحطات الفضائية المطلقة إلى كواكب أخرى للمنظومة الشمسية، وضمان الاتصال الهاتفي واتصال التلغراف المصور بأفراد أطقم المركبات الفضائية إلى مدى مليار كيلومتر (أي حتى مدار المشتري)".

وكان من الخطط حسب معدي التقرير إرسال الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو من كوكب الزهرة إلى الأرض خلال 5 دقائق، ومن المريخ خلال دقيقة واحدة، ومن المشتري خلال 15 دقيقة.

وأنشئ هذا المركز الفضائي بالفعل عام 1962 في مدينة يفباتوريا بغرب شبه جزيرة القرم. ولم يظهر مركز مماثل في الولايات المتحدة إلا بعد 5 أعوام من انتهاء بناء المركز السوفيتي.

وضمن المركز تحليق المحطات الفضائية الأوتوماتيكية السوفيتية إلى المريخ والزهرة والهبوط الناجح على سطح القمر لروفر "لوناخود"، وغيرها من الإنجازات السوفيتية في عصر غزو الفضاء في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

المصدر: موقع "روس كوسموس"